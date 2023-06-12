Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол

Сегодня, 18:26

Алаев сообщил, что сдал все документы на визу для участия в исполкоме УЕФА

Алина Савинова
Telegram Дзен

Президент РПЛ, председатель комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу Александр Алаев сообщил, что сдал все документы на визу для участия в заседании исполнительного комитета УЕФА.

«Визу еще не получил, но планирую. Документы все сдал, находятся на рассмотрении. Надеюсь, все будет успешно и приму участие в исполкоме», — приводит ТАСС слова Алаева.

7 июня Алаев рассказал, что получил приглашение на заседание исполкома УЕФА, который состоится 28 июня.

Ранее президент РПЛ пропустил первое заседание комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу, которое прошло 25 апреля, из-за отсутствия визы.

Источник: https://tass.ru/sport/17989403
Футбол
Александр Алаев
УЕФА
3
Обсудить
Читайте также
Трое россиян впервые в истории вошли в топ-10 рейтинга ATP, Джокович поднялся на первое место
Флойд подрался с сыном босса мафии. Бой закончился после массовой потасовки
Российского туриста зарезали в центре Стамбула
Стало известно о состоянии раненой жены убитого в Новой Москве депутата
Corriere della Sera: бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Топ-10: главные династии российского футбола
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Прыгун с шестом Волков рассказал, что не жалеет о переезде из России в Белоруссию
Российские скалолазы не выступят на Олимпиаде в Париже при условии допуска с 2024 года
В ожидании дорожной карты. Российский баскетбол пока не собирается переходить в Азию
Билялетдинов: «Сборная России сильнее Катара на бумаге, а как будет в игре — неизвестно»
Чемпионка Белоруссии Мирончик-Иванова видит необходимость в совместном турнире с российскими легкоатлетами
«Некоторые иностранцы писали: «А где вы? Почему вас нет?» Интервью с Ильей Иванюком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов вспомнил, как Берлускони с помощью футбола помогал устанавливать контакты между странами