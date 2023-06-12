Алаев сообщил, что сдал все документы на визу для участия в исполкоме УЕФА

Президент РПЛ, председатель комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу Александр Алаев сообщил, что сдал все документы на визу для участия в заседании исполнительного комитета УЕФА.

«Визу еще не получил, но планирую. Документы все сдал, находятся на рассмотрении. Надеюсь, все будет успешно и приму участие в исполкоме», — приводит ТАСС слова Алаева.

7 июня Алаев рассказал, что получил приглашение на заседание исполкома УЕФА, который состоится 28 июня.

Ранее президент РПЛ пропустил первое заседание комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу, которое прошло 25 апреля, из-за отсутствия визы.