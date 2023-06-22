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Сегодня, 09:24

ЦСКА и «Динамо» в июле разыграют Братский кубок

Алина Савинова
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В июле ЦСКА и «Динамо» разыграют Братский кубок, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, клубы проведут серию игр в честь 100-летия обществ «Динамо» и ЦСКА. Отмечается, что первый матч пройдет 8 июля на «ВЭБ Арене», ответная встреча, возможно, состоится на следующий день — на «ВТБ Арене».

По итогам сезона-2022/23 ЦСКА занял второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» стал третьим. Также армейцы сумели одержать победу в FONBET Кубке России, обыграв в суперфинале турнира «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tsska-i-dinamo-razy-grayut-bratskij-kubok/
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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