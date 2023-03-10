Кавазашвили не стал никого добавлять к Дасаеву и Акинфееву в списке лучших вратарей мира

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на включение россиян Рината Дасаева и Игоря Акинфеева в список из 50 лучших вратарей по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

«Это прекрасный пример признания величайшего мастерства наших советских и российских вратарей. Заложил все это наш неповторимый Лев Иванович Яшин. Его последователей, Акинфеева и Дасаева, признали не просто в честь уважения ко Льву Ивановичу, а было это сделано в сложнейшее политическое время между Россией и Западом. Получилось, что именно журналисты отбросили всякую русофобию и подошли к выбору с чисто спортивными принципами. Я, как вратарь, счастлив за Дасаева и Акинфеева», — приводит «Спорт День за Днем» слова Кавазашвили.

Также он ответил на вопрос, кого из россиян можно было бы добавить третьим в список лучших вратарей.

«Давайте не будем гадать. У нас прекрасные две кандидатуры. Куда еще?» — добавил специалист.

Дасаев занял 37-е место в рейтинге, Акинфеев стал 47-й. На первой позиции расположился итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, на второй — испанец Икер Касильес. Тройку лидеров замкнул немец Мануэль Нойер.