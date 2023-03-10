Дмитрий Губерниев — о желании Ари стать депутатом: «Он гражданин России, пусть выиграет выборы»

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не видит проблем в желании бывшего футболиста «Спартака» Ари стать депутатом.

«Он гражданин России, пусть выиграет выборы и станет депутатом. В чем проблема? В России много спортсменов, которые хотят в Госдуму? Это проблема не спортсменов, а их избирателей ведь. Если их выберут, значит, будет депутатом. Либо по партийным спискам, либо по одномандатным округам. Вообще без проблем. 50/50 — или будет депутатом, или не будет», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Губерниева.

Ранее Ари рассказал, что его в Бразилии называют депутатом. По его словам, это связано с тем, что он занимается благими делами в своем районе.

В 2018 году бразилец получил российское гражданство.