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Сегодня, 13:12

Хусаинов — о реакции на игру рукой Марадоны на ЧМ-1990 против сборной СССР: «Сергей, это no comments»

Алина Савинова
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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов рассказал, как проходил семинар арбитров на чемпионате мира 1990 года.

«В Лиге чемпионов косячат, причем в простых игровых ситуациях, и косячит не один только главный судья, а вся бригада, которая сидит и за ВАР. В свое время на чемпионате мира 1990 года в Италии в матче с Аргентиной великий футболист Марадона выбил мяч из пустых ворот в матче со сборной СССР, при счете 0:0, арбитр был швед Фредриксон. На одном из семинаров, когда показывали эти видео, анализировали, никто не задал вопрос, кроме меня. Я встал и говорю: «А как объяснить эту ситуацию?» Мне ответили: «Сергей, это no comments». Поэтому это косяки, которые там они не комментируются», — цитирует Хусаинова «Евро-Футбол.Ру».

На ЧМ-1990 года в Италии сборная СССР заняла последнее место в группе. Во втором туре команда проиграла Аргентине со счетом 0:2. В первом тайме при счете 0:0 после удара игрока сборной СССР мяч попал в руку аргентинскому футболисту Диего Марадоне в штрафной площади, но главный арбитр матча Эрик Фредриксон не назначил 11-метровый.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005073452_sergey_no_comments_husainov_vspomnil_reakciyu_na_igru_rukoy_maradonyi_na_chm-1990_protiv_sssr
Диего Марадона
Футбол
Сергей Хусаинов
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