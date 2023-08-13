Защитник ЦСКА Рядно рассказал, почему сыграл против «Сочи» в ретро-бутсах: «Кожа кенгуру, удобные»

Защитник ЦСКА Михаил Рядно в разговоре с журналистами после победы над «Сочи» (3:1) в 4-м туре РПЛ объяснил, почему вышел на поле в ретро-бутсах.

— Все начали обсуждать твои бутсы. В таких классических играли очень давно...

— Они удобные. Кожа кенгуру. Мои бутсы порвались, пришлось выйти в этих. Они удобные.

— Просто сейчас в моде вплоть до розового.

— Мне тоже говорят, что защитник должен играть в классических черных бутсах. Мне их подарили.

17-летний защитник забил первый гол в 7 матчах за основную команду ЦСКА во всех турнирах.