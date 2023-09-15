Сегодня, 12:12
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» объяснил, почему в последних матчах игрок красно-белых Руслан Литвинов перестал попадать в состав.
- Почему так мало играет Литвинов? Есть мнение, что, играя в центре обороны, Руслан теряет те сильные качества, которые есть у него, когда он выходит играть опорного полузащитника.
— Он провел 90 минут в матче за сборную против Катара. И там он играл центрального защитника. Получается, что у сборной нет центрального защитника сильнее, чем Литвинов?
- В сборной России, возможно, и нет, но в «Спартаке» — есть.
— Это ваше мнение. До моего прихода в команду Руслан был третьим выбором в обороне. Во второй команде он играл в полузащите. Причина простая — с Литвиновым-защитником у нас лучший выход их обороны. Это очевидно. С его умением, качеством, игровым видением, смелостью, игрой под давлением мы получаем много важных для нас игровых компонентов. Ведь лицо «Спартака» — это атакующая игра. Чем лучше ты начал атаку, тем больше шансов развить ее и довести до логического завершения. Эта характеристика сегодня есть только у него, поэтому как центральный защитник от провел 348 минут. С приходом Бабича у нас есть возможность увидеть Руслана в центре поля. Причина, по которой мы не видели Литвинова после матча с «Уралом», понятна, но это не определяющее. Болельщики увидят Литвинова в центре поля, и они будут счастливее.
- После «Урала» была воспитательная мера?
— Футбольная мера, которая является частью процесса и ответственности.
- Болельщики восприняли это, будто тренер как будто дал посыл игроку: «Ты сыграл неважно с «Уралом». Постой теперь в углу и подумай над ошибками».
— Если кто-то делает ошибку и после этого не играет, что должно произойти дальше? Мы каждый должны брать нового игрока? Нет. Ситуации бывают разные. В этой ситуации есть много компонентов: принятие ошибки, ее исправление, выводы из ошибки. Все было бы очень просто, если за одну ошибку игрок садился бы на скамейку и не играл. Это действительно сложная.
Литвинов выходил в стартовом составе «Спартака» в первых четырех матчах сезона, однако после неудачной игры с «Уралом» все последующие встречи в РПЛ начинал на скамейке запасных.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -