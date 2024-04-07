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Сегодня, 19:02

Абаскаль: «Надо ворота побольше сделать, чтобы «Спартак» начал забивать»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль шуткой ответил на вопрос о том, что нужно сделать команде, чтобы начать забивать.

После возобновления сезона «Спартак» не забил ни одного мяча в трех матчах РПЛ.

«Что сделать, чтобы «Спартак» начал забивать? Надо ворота побольше сделать (улыбается). У нас есть подходы, моменты. Так что голы обязательно придут. Чем больше зацикливаешься на этом, тем хуже. Нужно просто быть сконцентрированным в нужный момент», — цитирует Абаскаля matchtv.ru.

«Спартак» 7 апреля на выезде сыграет с «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Источник: matchtv.ru
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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