Абаскаль рассказал о готовности Промеса, пропускающего сборы «Спартака» в ОАЭ

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» ответил на вопрос о состоянии нападающего Квинси Промеса.
13 января пресс-служба красно-белых сообщила, что руководство клуба разрешило футболисту тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.
«Промес — профессионал. Наш штаб постоянно с ним на связи. Его работа и физическая нагрузка полностью соответствуют стандартам, которые получает команда в ОАЭ. Поначалу ему будет не хватать сыгранности, но это приобретается достаточно быстро. Тем более мы говорим о футболисте, который имел много практики в первой части сезона. Не думаю, что с этим будут проблемы», — сказал Абаскаль «СЭ».
В нынешнем сезоне 31-летний нидерландец провел за «Спартак» 23 матча, забил 17 мячей и отдал семь результативных передач.
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