Адамов: «Для меня переход в «Зенит» — большой вызов и большая ответственность»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.

— Эмоции самые положительные, — приводит слова Адамова официальный сайт клуба. — Я давно к этому шел, для меня этот переход — большой вызов и большая ответственность. Постараюсь приложить все усилия, чтобы развиваться самому и как можно больше помочь новой команде.

— В «Зените» вы будет выступать под номером «16». Почему именно это число?

— Я понимаю, что этот номер очень много значит для «Зенита». Я выбрал его, потому что номера, под которыми я играл раньше, оказались заняты. В «Сочи» у меня был первый номер, а в «Краснодаре» — 66-й, и я решил выбрать что-то среднее.

— Расскажите о ваших самых лучших, самых ярких варварских качествах.

— Не люблю себя оценивать, для меня это очень сложно, но я бы ответил, что трудолюбие. Для меня это самое важное качество.

— Сейчас у вас есть возможность впервые обратиться к болельщикам «Зенита». Что вы им скажете?

— Всем привет! Я рад присоединиться к «Зениту». Мне и моей семье очень нравится этот город, и я надеюсь, что мне удастся порадовать вас своей игрой!

Адамов — воспитанник академии «Краснодара». В феврале 2021 года он перешел из краснодарского клуба в «Сочи» и сыграл за основную команду 33 матча во всех турнирах, пропустил 48 голов и провел 9 «сухих» игр.