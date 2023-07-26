Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:14

Марио Фернандес: «Я всегда уважал и буду уважать ЦСКА»

Виталий Косик
Корреспондент
Марио Фернандес (справа).
Фото ФК «Зенит»
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Марио Фернандес высказался о том, как будет справляться с давлением в питерской команде после 10 лет выступления за ЦСКА.

«Я всегда уважал и буду уважать ЦСКА, руководство клуба. После 10 лет в команде у меня осталось там много друзей. Конечно, от давления на «ВЭБ Арене» никуда не деться. Но я готов справиться с этим, не забывая об уважении к «армейцам» и ко всему, что связано с клубом», — заявил Фернандес в интервью клубной пресс-службе.

Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года по июнь 2022 года, после чего приостановил карьеру. Зимой 2023 года защитник вернулся в футбол и подписал контракт с «Интернасьоналом».

Марио Фернандес перешел в «Зенит» 17 июля. Контракт со спортсменом действует до конца сезона-2023/24 с возможностью продления на еще один год.

Источник: https://youtu.be/ebcK20LWckQ
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
25
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
День Военно-морского флота отметят 30 июля
История жизни президента UFC Даны Уайта
ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году
Сбитая электросамокатчиком в Сочи беременная женщина рассказала о ЧП
В нескольких регионах России спрогнозировали сильную жару
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Оренбург» — ЦСКА: Тороп и Кучаев выйдут в стартовом составе армейцев
Васютин не считает приход Адамова в «Зенит» дополнительной мотивацией для себя
Кубок России, 1-й тур: «Оренбург» — ЦСКА, «Ростов» — «Рубин» и другие матчи
Медина не полетит со «Спартаком» в Краснодар на матч FONBET Кубка России
ЦСКА, «Ростов», «Факел» и «Крылья Советов» в Кубке. Онлайн-трансляция дня
Дзюба. Антигерой нашего времени
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Председатель совета директоров «Локомотива» планирует встретиться с Семиным

Адамов: «Для меня переход в «Зенит» — большой вызов и большая ответственность»