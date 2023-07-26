Марио Фернандес: «Я всегда уважал и буду уважать ЦСКА»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес высказался о том, как будет справляться с давлением в питерской команде после 10 лет выступления за ЦСКА.

«Я всегда уважал и буду уважать ЦСКА, руководство клуба. После 10 лет в команде у меня осталось там много друзей. Конечно, от давления на «ВЭБ Арене» никуда не деться. Но я готов справиться с этим, не забывая об уважении к «армейцам» и ко всему, что связано с клубом», — заявил Фернандес в интервью клубной пресс-службе.

Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года по июнь 2022 года, после чего приостановил карьеру. Зимой 2023 года защитник вернулся в футбол и подписал контракт с «Интернасьоналом».

Марио Фернандес перешел в «Зенит» 17 июля. Контракт со спортсменом действует до конца сезона-2023/24 с возможностью продления на еще один год.