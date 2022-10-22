Агата Муцениеце: «Я первый раз на футболе. Но Дзюбу и Смолова знаю»

Сегодня, 20:35
Поход трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию, колумниста «СЭ» Аллы Шишкиной на «РЖД Арену» на матч «Локомотив» — «Динамо» обернулся знакомством с известной актрисой Агатой Муцениеце. В перерыве актриса ответила на несколько вопросов.
— Как ты сегодня оказалась на футболе?
— Если честно, совершенно случайно. Моя подруга Влада пригласила на «Локо ТВ». И вот я первый раз в жизни смотрю вживую футбол.
— Бестактный вопрос, но сколько тебе лет?
— 33, возраст Христа (улыбается).
— О, как мне! И как же ты дожила до возраста Христа, ни разу не посетив футбольный матч?
— Да как-то не складывалось. Не имею отношения к спорту. Не было такой цели. Я больше по хоккею.
— За кого там болеешь?
— За «Динамо».
— И есть любимый игрок?
— Да — Илья Каблуков (центральный нападающий бело-голубых, олимпийский чемпион-2018. — Прим. А.Ш.).
— А из футболистов знаешь кого-то по именам?
— Вот, Смолов, который только что забил с пенальти. Дзюбу знаю.
— Кто самый сексуальный футболист?
— Без понятия.
— А хоккеист?
— Я уже сказала (улыбается).
— Как тебе в целом игра в Черкизове?
— Вообще неплохо. «Локомотив» быстро открыл счет, но еще до конца первого тайма забило «Динамо». Мне кажется для футбола это очень результативно. Так что неплохо. И даже бегают быстро.
— Твои ощущения от футбола, как человека, который впервые на матче — еще раз придешь?
— Хоккей со стороны намного динамичнее. Мне кажется люди делятся на две категории: те, кто любит футбол и те, кто любит хоккей.
— Есть еще те, кто любит синхронное плавание. Ты как к нему относишься?
— Вообще ни разу не видела.
— Чтоооо?
— Только по телеку.
— Все, я тебя приглашаю! Придешь?
— Приду!
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