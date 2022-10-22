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Агата Муцениеце: «Я первый раз на футболе. Но Дзюбу и Смолова знаю»

Алла Шишкина
Колумнист
Агата Муцениеце и Алла Шишкина.

Поход трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию, колумниста «СЭ» Аллы Шишкиной на «РЖД Арену» на матч «Локомотив» — «Динамо» обернулся знакомством с известной актрисой Агатой Муцениеце. В перерыве актриса ответила на несколько вопросов.

— Как ты сегодня оказалась на футболе?

— Если честно, совершенно случайно. Моя подруга Влада пригласила на «Локо ТВ». И вот я первый раз в жизни смотрю вживую футбол.

— Бестактный вопрос, но сколько тебе лет?

— 33, возраст Христа (улыбается).

— О, как мне! И как же ты дожила до возраста Христа, ни разу не посетив футбольный матч?

— Да как-то не складывалось. Не имею отношения к спорту. Не было такой цели. Я больше по хоккею.

— За кого там болеешь?

— За «Динамо».

— И есть любимый игрок?

— Да — Илья Каблуков (центральный нападающий бело-голубых, олимпийский чемпион-2018. — Прим. А.Ш.).

— А из футболистов знаешь кого-то по именам?

— Вот, Смолов, который только что забил с пенальти. Дзюбу знаю.

— Кто самый сексуальный футболист?

— Без понятия.

— А хоккеист?

— Я уже сказала (улыбается).

— Как тебе в целом игра в Черкизове?

— Вообще неплохо. «Локомотив» быстро открыл счет, но еще до конца первого тайма забило «Динамо». Мне кажется для футбола это очень результативно. Так что неплохо. И даже бегают быстро.

— Твои ощущения от футбола, как человека, который впервые на матче — еще раз придешь?

— Хоккей со стороны намного динамичнее. Мне кажется люди делятся на две категории: те, кто любит футбол и те, кто любит хоккей.

— Есть еще те, кто любит синхронное плавание. Ты как к нему относишься?

— Вообще ни разу не видела.

— Чтоооо?

— Только по телеку.

— Все, я тебя приглашаю! Придешь?

— Приду!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

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1.74
Алла Шишкина
1
1
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