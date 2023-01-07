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Сегодня, 22:58

Агент Абаскаля подтвердил, что испанец не покинет «Спартак»

Иван Шитик
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Давид Собрадо, агент главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, подтвердил информацию «СЭ», что испанский специалист не собирается покидать российский клуб.

«Гильермо может покинуть «Спартак» в ближайшее время? Это абсолютная ложь!» — сказал Собрадо Sport24.

7 января в Telegram-канале «Арена Незыгарь» появилась информация о том, что 33-летний испанец имеет предложение от команды чемпионата Испании, которое он считает для себя интересным и всерьез рассматривает.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. В 24 матчах под руководством испанца красно-белые одержали 15 побед при 4 ничьих и 5 поражениях.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-07-agent-abaskal-mozhet-pokinut-spartak-v-blizhaysheye-vremya-eto-absolyutnaya-lozh
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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