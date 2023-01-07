Агент Абаскаля подтвердил, что испанец не покинет «Спартак»

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Давид Собрадо, агент главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, подтвердил информацию «СЭ», что испанский специалист не собирается покидать российский клуб.
«Гильермо может покинуть «Спартак» в ближайшее время? Это абсолютная ложь!» — сказал Собрадо Sport24.
7 января в Telegram-канале «Арена Незыгарь» появилась информация о том, что 33-летний испанец имеет предложение от команды чемпионата Испании, которое он считает для себя интересным и всерьез рассматривает.
Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. В 24 матчах под руководством испанца красно-белые одержали 15 побед при 4 ничьих и 5 поражениях.