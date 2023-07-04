Агент Барбоза предположил, чем обусловлен интерес «Зенита» к молодым бразильским футболистам

Португальский агент Паулу Барбоза объяснил, почему «Зенит» заинтересован в приобретении молодых бразильских игроков.

«Интерес «Зенита» к молодым бразильским игрокам может быть обусловлен совокупностью причин. Естественно, это может быть вложением в будущее, но также это могут быть и топовые игроки, которые в самое ближайшее время могут помочь команде. «Зенит» рассчитывает на то, что эти футболисты станут намного дороже. Это главные причины интереса», — цитирует Барбозу «Спорт День за Днем».

В июне «Зенит» выкупил у «Коринтианса» 50% прав на 17-летнего вингера Педриньо. Также сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга проявляет интерес к 19-летнему полузащитнику «Фламенго» Виктору Уго.