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Сегодня, 00:15

Агент Барбоза: «В борьбе за золото РПЛ появилась интрига, которой давно не было»

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Португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ в текущем сезоне.

«Хоть и «Зенит» не сумел выиграть последний матч, но важно отметить характер «Динамо». Чемпионат России становится интереснее, так как появилась интрига, которой давно не было. В России люди отвыкли от этого. В ближайшее время станет понятно, кто станет чемпионом. Возможно, что «Зенит» завершил цикл побед, которые ранее заканчивались с большим отрывом от других команд. Хорошо, что в этом сезоне есть другие претенденты. Может быть, это просто не самый удачный год для «Зенита», но все равно интересно, кто станет чемпионом. Только главный тренер «Зенита» может объяснить, почему с командой происходит то, что происходит», — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 26 матчах, и опережает идущий вторым «Краснодар» (50) по дополнительным показателям. Тройку лучших замыкает «Динамо» (47).

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
Паулу Барбоза
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