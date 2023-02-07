0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:30

Агент Барриоса заявил, что полузащитник доиграет этот сезон за «Зенит»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Вильмар Барриос.
Фото ФК «Зенит»
Telegram Дзен

Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, в комментарии для «СЭ» отреагировал на возможный уход игрока из клуба.

«Вильмар доиграет этот сезон за «Зенит». За другую команду выступать не будет», — сказал Поссо «СЭ».

Ранее в СМИ сообщалось о возможном уходе Барриоса этой зимой в «Бешикташ».

29-летний колумбийский футболист в текущем сезоне провел 20 матчей за сине-бело-голубых, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Его контракт с «Зенитом» действует до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

Вильмар Барриос
ФК Зенит
8
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Называли изменником родины и допингером. Великий штангист умер загадочной смертью в 50 лет
Global Times: передача Украине российских активов станет политическим трюком США
Мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея
В Центральной Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7
Появились кадры спасения людей из-под обломков здания в Газиантепе
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Фанаты «Спартака» подарили команде баннер с изображением Николая Старостина
«Ахмат» подписал полузащитника солигорского «Шахтера» Черняка
Нападающий «Локомотива» Изидор может восстановиться от травмы к марту
Зарема Салихова ответила ветеранам «Спартака» на критику
«Матч «Волга» — «Зенит» нужно проводить в Ульяновске. Это же праздник для всего города!» Мнение Орлова
Главный тренер «Торпедо» Талалаев рассказал о состоянии своей команды на сборах в Турции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Гаргаев назвал Бердыева великим специалистом

Агент Соу заявил, что футболист должен вернуться в «Ростов» летом