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29 марта, 18:38

Агент Башича: «У Ивана нет страха, он останется в России»

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Футбольный агент Асхат Идризович, представляющий интересы полузащитника «Оренбурга» Ивана Башича, рассказал, как его клиент отреагировал на теракт в «Крокус Сити Холле».

«Башич продолжит оставаться в России столько долго, сколько будет возможно. Это была ужасная террористическая атака, но Ваня профессионал и для него ничего не меняется», — приводит слова Идризовича «РБ Спорт».

21-летний Башич в текущем сезоне сыграл 25 матчей, в которых забил 1 мяч. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до конца июня 2025 года.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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