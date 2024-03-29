Агент Башича: «У Ивана нет страха, он останется в России»

Футбольный агент Асхат Идризович, представляющий интересы полузащитника «Оренбурга» Ивана Башича, рассказал, как его клиент отреагировал на теракт в «Крокус Сити Холле».

«Башич продолжит оставаться в России столько долго, сколько будет возможно. Это была ужасная террористическая атака, но Ваня профессионал и для него ничего не меняется», — приводит слова Идризовича «РБ Спорт».

21-летний Башич в текущем сезоне сыграл 25 матчей, в которых забил 1 мяч. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до конца июня 2025 года.