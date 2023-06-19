Агент Батырева сообщил, что футболист начнет сборы с «Сочи»

Андрей Талаев, агент полузащитника «Сочи» Амира Батырева, ответил на вопрос о будущем игрока в команде.

«Будущее Амира? Сборы он начнет с «Сочи», в этом плане нет никаких проблем. Сейчас мы не думаем о смене команды. Посмотрим, что нам скажет «Сочи», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Батырев перешел в «Сочи» из «Твери» в 2022 году на правах свободного агента. В минувшем сезоне 21-летний полузащитник принял участие в 13 матчах за сочинскую команду и отметился 1 голом.

«Сочи» занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23.