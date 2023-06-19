Губерниев: «Спартаку» стоит подумать о будущем Промеса в команде, репутационные издержки важнее»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о ситуации нидерландского форварда «Спартака» Квинси Промеса, который был приговорен к полутора годам тюрьмы.

«За «Спартак» болеет много молодежи и детей. Они смотрят на футболистов как на пример для подражания. Советов давать «Спартаку» не буду, но им стоит подумать о будущем Промеса в команде. Если он обвиняется в преступлении европейским судом, а «Спартак» будет укрывать его, то получается, что «Спартак» укрывает преступника от последствий. Да, он флагманский футболист, но репутационные издержки важнее», — цитирует Губерниева Sport24.

19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Футболист ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной ссоры.