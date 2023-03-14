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Сегодня, 10:12

Агент: «Дивановичу очень нравится Россия. В «Ахмате» все на самом высшем уровне»

Алина Савинова
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Агент Флорин Биба, представляющий интересы полузащитника «Ахмата» Заима Дивановича, рассказал об адаптации футболиста в Грозном.

«В «Ахмате» все на самом высшем уровне. Заим адаптировался в новой команде без каких-либо сложностей. Ему очень нравится Россия. Всем нам нравится Россия, мы вместе!» — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Диванович стал игроком «Ахмата» в январе 2023 года. Его соглашение с грозненским клубом рассчитано до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 250 тысяч евро.

В матче 19-го тура против «Локомотива» (0:1) Диванович получил 33 минуты игрового времени, однако не отличился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-divanovicha-zaimu-ochen-nravitsya-v-rossii-v-ahmate-vse-na-vy-sshem-urovne/
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