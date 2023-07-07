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Сегодня, 11:42

Баринов не стал делать операцию на пальце руки

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова Павел Банатин заявил, что игрок летом не делал операцию на пальце руки.

«Дима сказал, что не будет делать, оставил все как есть, — цитирует Банатина ТАСС. — Было короткое межсезонье, он решил посвятить его семье, не отвлекаться. Это не мешает, все нормально, никаких ощущений нет. Как-то заросло чуть-чуть, то есть несерьезно все. Он играл в матче без лангетки, так и будет, все нормально. То есть кость срослась, все нормально. В дальнейшем операция не планируется, сейчас все хорошо. Насколько я знаю, операция больше не нужна Дмитрию».

Баринов получил перелом 16 апреля в выездном матче РПЛ против «Оренбурга» (4:1). Он проводил матчи прошлого сезона со специальным бинтом.

26-летний россиянин в сезоне-2022/23 сыграл 34 матча за железнодорожников, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

Источник: ТАСС
Дмитрий Баринов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
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