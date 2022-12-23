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Сегодня, 10:27

Агент Еремин рассказал, что продление контракта между «Нижним Новгородом» и Стоцким не обсуждалось

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Олег Еремин сообщил, что «Нижний Новгород» не обсуждал с защитником Дмитрием Стоцким его будущее в команде. Его судьбу будет решать главный тренер команды.

«Для начала Нижнему Новгороду нужно определиться со своими вопросами, имею в виду назначение главного тренера. И потом политика будет формироваться уже из приоритетов нового тренера. Это является причиной того, что пока переговоров о продлении контракта не ведется», — сказал Еремин «РБ Спорту».

В текущем розыгрыше Стоцкий провел 15 матчей за команду, забил один мяч и отдал три результативные передачи. Его трансферная стоимость — 500 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-stotskogo-prodlenie-kontrakta-snachala-pari-nn-nado-opredelit-sya-s-trenerom/
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