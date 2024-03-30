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30 марта, 20:59

Агент Майсторович надеется, что игроку дадут шанс проявить себя в «Динамо»

Виктория Кравченко
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Агент Александар Важич заявил, что сербский защитник Милан Майсторович ждет своего шанса в «Динамо». 19-летний футболист восстановился от разрыва крестообразной связки.

«Милан готов играть, с ним все в полном порядке, но нужно дождаться своего шанса. Надеюсь, после матча с «Ростовом» тренер решит что-то изменить и поставить Милана. Хотелось бы увидеть его в следующей игре. Естественно, решение за Личкой, но обычно после таких результатов пытаются что-то поменять. Все-таки пропустили 4 гола дома, это не очень нормально», — цитирует Важича «РБ Спорт».

Майсторович перешел в «Динамо» из сербской «Войводины» в феврале прошлого года за 1,2 миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 900 тыс. евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-majstorovicha-nadeyus-posle-rostova-trener-postavit-milana-v-sostav/
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