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30 марта, 20:59

«Спартак» сыграл вничью с «Уралом»

Руслан Минаев
«Спартак» — «Урал».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Спартак» дома сыграл вничью с «Уралом» в матче 22-го тура РПЛ — 0:0.

На 73-й минуте встречи защитник гостей Денис Кулаков сфолил на хавбеке хозяев Антоне Зиньковском. Главный арбитр Владимир Москалев зафиксировал нарушение правил за пределами штрафной уральцев. После просмотра эпизода вердикт ВАР остался прежним — нет пенальти.

«Спартак» набрал 32 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые опередили «Локомотив» (32 очка и 6-е место), у которого остается один матч в запасе.

«Урал» прервал серию из четырех поражений в РПЛ подряд. Клуб из Екатеринбурга с 20 очками занимает 13-ю строчку.

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
30 мар, 19:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
0:0
Урал

Антон Зиньковский
Денис Кулаков
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Владимир Москалев
36
227
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