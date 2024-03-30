«Спартак» сыграл вничью с «Уралом»

«Спартак» дома сыграл вничью с «Уралом» в матче 22-го тура РПЛ — 0:0.

На 73-й минуте встречи защитник гостей Денис Кулаков сфолил на хавбеке хозяев Антоне Зиньковском. Главный арбитр Владимир Москалев зафиксировал нарушение правил за пределами штрафной уральцев. После просмотра эпизода вердикт ВАР остался прежним — нет пенальти.

«Спартак» набрал 32 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые опередили «Локомотив» (32 очка и 6-е место), у которого остается один матч в запасе.

«Урал» прервал серию из четырех поражений в РПЛ подряд. Клуб из Екатеринбурга с 20 очками занимает 13-ю строчку.

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча.