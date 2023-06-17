Карасев объяснил, почему судьям лучше объяснять свои решения через день после игры

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал «СЭ» об отношении к разговорам с судьями после матчей.

— Зимой хотели внедрить разговоры с судьями после матчей, но, так понимаю, из-за правил ФИФА нельзя это делать. Как относитесь к такой инициативе?

— Я не знаю все юридические аспекты, можно или нельзя. Если это будет онлайн перед монитором, когда я объясняю какие-то решения, или резко после игры подсовывают микрофон, не уверен, что будет полезно. В принципе я за открытость, но все люди разные. Допустим, какой-то судья объяснит все в тему, потому что более хладнокровный, сразу отключается и переключается на что-то другое. А кто-то игру переживает день или два, и, если ему подпихнуть микрофон, он двух слов не сможет связать. А если свяжет, то некорректно, и это все разлетится, потому что прямой эфир. А если, допустим, через сутки что-то объяснить — то почему нет. Единственный вопрос, что у нас еще есть ЭСК. Условно, я буду говорить, что не назначил пенальти, потому что то-то и то-то, считаю это методически правильным решением. А через два ЭСК примет другое решение. И тут возникает определенное противоречие.

Ранее Карасев поддержал публикацию переговоров судей в поле и ВАР во время матчей.