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Сегодня, 14:33

Агент Мойзеса отреагировал на информацию о выкупе бразильца у «Интернасьонала»

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Агент защитника ЦСКА Барбозы Мойзеса Луис Фернандо Гарсия прокомментировал для «СЭ» информацию о возможном выкупе армейским клубом трансфера бразильца.

«У нас пока нет ответа от ЦСКА», — сказал Гарсия «СЭ».

Ранее Telegram-канал «Дневник Армейца» сообщил, что ЦСКА намерен активировать опцию продления в контракте с 28-летним защитником.

Мойзес арендован ЦСКА у «Интернасьонала» до лета 2023 года. В текущем сезоне бразилец провел за ЦСКА 31 матч, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Мойзес Барбоза
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