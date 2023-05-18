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18 мая, 09:42

Агент: «Если ЦСКА захочет вернуть Мусу, то в клубе знают, как с нами связаться»

Алина Савинова
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Тони Харрис, агент нападающего «Сивасспора» Ахмеда Мусы, рассказал, рассматривается ли вариант с возвращением футболиста в ЦСКА.

«ЦСКА — особенный клуб для Ахмеда и навсегда останется в его сердце, но сейчас он игрок «Сивасспора» и сконцентрирован на том, чтобы принести пользу команде на финальном отрезке сезона. Если ЦСКА захочет вернуть Мусу, то в клубе знают, как с нами связаться», — цитирует агента Metaratings.ru.

Также он отметил, что после 2018 года Муса мог в третий раз вернуться в московский клуб.

«Да, несколько лет назад мы вели переговоры», — добавил Харрис.

Муса играл за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также в 2018-м. В составе московской команды он стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. С 2022 года 30-летний нигерийский нападающий является игроком турецкого «Сивасспора».

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-musy-esli-cska-zakhochet-vernut-akhmeda-to-v-klube-znayut-kak-s-nami-svyazatsya-251937/
Ахмед Муса
Футбол
РПЛ
ФК Сивасспор
ФК ЦСКА (Москва)
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