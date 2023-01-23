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Агент Бальде — о первом голе за «Спартак»: «Он хочет повторить это в официальном матче»

Агент Бальде рассказал об эмоциях футболиста после первого забитого мяча за клуб
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал «СЭ» об эмоциях футболиста после первого забитого мяча за клуб. Нападающий отличился в товарищеском матче против узбекского АГМК (3:1).

«Бальде очень счастлив забить первый гол за «Спартак». Но он хочет повторить это в официальном матче», — сказал Пасторелло «СЭ».

Бальде перешел в «Спартак» из итальянского «Кальяри» в августе 2022 года, но успел провести за красно-белых только 1 матч, после чего был дисквалифицирован до 6 декабря 2022 года за нарушение правил допингового контроля, допущенное в прежнем клубе.

Кейта Бальде
ФК Спартак (Москва)
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