Сегодня, 14:09
Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал «СЭ» об эмоциях футболиста после первого забитого мяча за клуб. Нападающий отличился в товарищеском матче против узбекского АГМК (3:1).
«Бальде очень счастлив забить первый гол за «Спартак». Но он хочет повторить это в официальном матче», — сказал Пасторелло «СЭ».
Бальде перешел в «Спартак» из итальянского «Кальяри» в августе 2022 года, но успел провести за красно-белых только 1 матч, после чего был дисквалифицирован до 6 декабря 2022 года за нарушение правил допингового контроля, допущенное в прежнем клубе.