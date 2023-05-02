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Сегодня, 13:54

Агент Николича назвал неправдой новость, что тренера предлагали «Спартаку» вместо Абаскаля

Микеле Антонов
Корреспондент
Марко Николич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Агент Деян Йоксимович, представляющий интересы тренера Марко Николича, в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что специалист был предложен «Спартаку» на место Гильермо Абаскаля.

Ранее об этом сообщили источники Metaratings.ru.

«Информация о том, что Николича предлагали «Спартаку» на место Абаскаля — неправда. Думаю, что, как и прежде, судьба Николича решится 15 мая. Но всегда решает Марко», — сказал Йоксимович «СЭ».

С июня 2020 по октябрь 2021 года Николич возглавлял «Локомотив». После ухода из московского клуба 43-летний серб является безработным.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Марко Николич
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