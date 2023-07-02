Агент Николсона сообщил, что игрок может пропустить начало сезона

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, рассказал корреспонденту «СЭ», когда игрок вернется в расположение клуба из сборной Ямайки.

«У Шамара будет 10 дней выходных после Золотого кубка КОНКАКАФ. Все зависит от результата команды. На 13 июля запланированы полуфиналы, на 17 число финал. Возможно, он вернется 1 августа. Поэтому, Шамар может пропустить начало сезона», — сказал Портега «СЭ».

Сезон-2023/24 стартует 21 июля. В первом туре красно-белые сыграют против «Оренбурга».

Николсон перешел в «Спартак» в 2022 году. Контракт нападающего с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 26-летний ямаец провел 22 матча в РПЛ, отметился 3 голами и 1 результативной передачей.