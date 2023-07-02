Сперцян будет готовиться к новому сезону с «Краснодаром»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцяна прибыл в расположение команды, сообщает «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе зарубежных клубов к армянскому игроку. Однако, по информации источника, несмотря на интерес европейских команд, Сперцян не планирует уходить из «Краснодара». Он начнет подготовку к новому сезону с «быками».

Сперцян является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне 23-летний полузащитник сыграл в 41 матче за краснодарскую команду во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 14 голевых передач.

По итогам сезона-2022/23 черно-зеленые заняли 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.