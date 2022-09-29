Агент Николсона заявил, что игрок сегодня вернется в расположение «Спартака»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, в разговоре с «СЭ» заявил, что игрок сегодня вернется в расположение клуба после матчей сборных.

«Шамар уже летит в Москву. Уже сегодня он будет в расположении «Спартака», — сказал Портега «СЭ».

В составе сборной Ямайки Николсон принял участие в товарищеском матче против Аргентины (0:3). Футболист провел на поле 70 минут и не отличился результативными действиями.

В нынешнем сезоне форвард сыграл за «Спартак» в 8 матчах и не отличился результативными действиями.

29.09.2022 | Спартак — Зенит