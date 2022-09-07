Агент Фернандеса: «Паоло не перейдет в «Спартак»

Агент полузащитника «Волоса» Фернандеса заявил, что игрок не перейдет в «Спартак»

Агент полузащитника «Волоса» Паоло Фернандеса Альберто Ботинес в разговоре с «СЭ» заявил, что игрок не перейдет в «Спартак».

«Переговоры закрыты. Теперь переход Паоло Фернандеса в «Спартак» невозможен. Он не перейдет туда», — сказал Ботинес «СЭ».

В нынешнем сезоне 24-летний испанец забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 3 матчах за «Волос». Контракт Фернандеса с греческим клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 600 тысяч евро.