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7 сентября, 09:37

Агент Фернандеса: «Паоло не перейдет в «Спартак»

Агент полузащитника «Волоса» Фернандеса заявил, что игрок не перейдет в «Спартак»
Микеле Антонов
Паоло Фернандес.
Фото Соцсети

Агент полузащитника «Волоса» Паоло Фернандеса Альберто Ботинес в разговоре с «СЭ» заявил, что игрок не перейдет в «Спартак».

«Переговоры закрыты. Теперь переход Паоло Фернандеса в «Спартак» невозможен. Он не перейдет туда», — сказал Ботинес «СЭ».

В нынешнем сезоне 24-летний испанец забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 3 матчах за «Волос». Контракт Фернандеса с греческим клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 600 тысяч евро.

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ФК Спартак (Москва)
Паоло Фернандес
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