Агент заявил, что Вендел планирует приехать в Санкт-Петербург: «Проблем между ним и «Зенитом» нет»

Агент полузащитника «Зенита» Вендела, Тьяго Рибейро, в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что футболист прилетит в Санкт-Петербург в ближайшее время.

«Он еще не приехал, но я уже нахожусь здесь для встречи с представителями клуба. Планирует ли он прилететь в Санкт-Петербург? Да. Когда это будет? Не сейчас. Может быть, сегодня ночью, мы пока не знаем. Проблем между ним и «Зенитом» нет. Ему нужно решить личные проблемы в Рио-же-Жанейро, поэтому он задержался», — сказал Рибейро «СЭ».

Ранее журналист Вене Касагранде заявил, что хавбек

в последний момент отказался возвращаться в Россию, отправив на переговоры своего агента.

20 июля Касагранде объяснил, почему Вендел хочет перейти именно во «Фламенго».

Он выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом году он продлил свой контракт до 2027 года. В сезоне-2022/23 25-летний бразилец провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.