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Сегодня, 11:33

Агент заявил, что Вендел планирует приехать в Санкт-Петербург: «Проблем между ним и «Зенитом» нет»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент полузащитника «Зенита» Вендела, Тьяго Рибейро, в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что футболист прилетит в Санкт-Петербург в ближайшее время.

«Он еще не приехал, но я уже нахожусь здесь для встречи с представителями клуба. Планирует ли он прилететь в Санкт-Петербург? Да. Когда это будет? Не сейчас. Может быть, сегодня ночью, мы пока не знаем. Проблем между ним и «Зенитом» нет. Ему нужно решить личные проблемы в Рио-же-Жанейро, поэтому он задержался», — сказал Рибейро «СЭ».

Ранее журналист Вене Касагранде заявил, что хавбек

в последний момент отказался возвращаться в Россию, отправив на переговоры своего агента.

20 июля Касагранде объяснил, почему Вендел хочет перейти именно во «Фламенго».

Он выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом году он продлил свой контракт до 2027 года. В сезоне-2022/23 25-летний бразилец провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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