Агент Радмановаца заявил, что зимой защитник мог перейти в другой клуб

Футбольный агент защитника «Балтики» Николы Радмановаца Боян Минич сообщил, что этой зимой сербский защитник мог перейти в другой клуб. Сообщалось, что футбольный клуб из Франции интересовался Николой.

— У нас было предложение, но «Балтика» его отклонила!

— Почему не отпустила?

— Клуб, который делал запрос, предложил за него не много денег.

— Может ли Никола покинуть «Балтику» летом?

— Я не могу сказать. Этого никто не знает, только Бог, — цитирует Минича «РБ Спорт».