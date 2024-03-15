Агент Радмановаца заявил, что зимой защитник мог перейти в другой клуб

15 марта, 11:53
Футбольный агент защитника «Балтики» Николы Радмановаца Боян Минич сообщил, что этой зимой сербский защитник мог перейти в другой клуб. Сообщалось, что футбольный клуб из Франции интересовался Николой.
— У нас было предложение, но «Балтика» его отклонила!
— Почему не отпустила?
— Клуб, который делал запрос, предложил за него не много денег.
— Может ли Никола покинуть «Балтику» летом?
— Я не могу сказать. Этого никто не знает, только Бог, — цитирует Минича «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Радмановац провел за «Балтику» 23 матча. Во второй части чемпионата сербский защитник еще не выходил на футбольное поле.