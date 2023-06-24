Агент Раконьяца: «У Марко действующий контракт с «Локомотивом», мы ищем решение»

Игор Глушевич, агент черногорского форварда «Локомотива» Марко Раконьяца, выступающего на правах аренды за «Црвену Звезду», высказался о будущем футболиста.

«Мы все хотим мира. У Марко действующий контракт, мы ищем решение», — приводит «РБ Спорт» слова Глушевича.

В апреле 2022 года Раконьяц подписал контракт с «Локомотивом» на 4 года. В минувшее зимнее трансферное окно он перешел в «Црвену Звезду» на правах аренды. 23-летний форвард провел 17 матчей в составе сербской команды, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.