Агент Сафонов: «Осинькин в «Спартаке»? А почему бы и нет?»

Футбольный агент Алексей Сафонов после матча 10-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» (4:0) в интервью «СЭ» оценил перспективы самарцев в этом сезоне.

— «Крылья» остались на втором месте. Неужели это всерьез и надолго?

— Посмотрим. Пока же они не валятся? Команда добротная, идет своим путем. Другое дело, мы не знаем, что будем зимой.

— Вы про трансферы на выход?

— Да. Думаю, и у Горшкова будет серьезное предложение, и у Салтыкова. «Крылья» — это ярмарка талантов. Пашут, засвечивают футболистов и продают. Так и живут. И не проседают. Смотрите, ушли Пиняев, Пруцев, Зиньковский, Сергеев, Глушенков. Но ничего. «Крылья» верны своей игровой философии. Тут над отдать должное Игорю Осинькину.

— В будущем вы можете себе представить Осинькина на посту главного тренера «Спартака»?

— Ну а почему бы и нет? У него игроки растут, прогрессируют. Это серьезный показатель. Раньше некоторые специалисты над ним смеялись: мол, детский тренер. А он всем доказывает, что и со взрослыми у него здорово получается. Все ждут, когда «Крылья» повалятся. А они берут и просто разносят «Спартак», чей состав в несколько раз дороже.

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком в 10 матчах.