Агент Щенникова рассказал об интересе к экс-защитнику ЦСКА за рубежом

Футбольный агент Сергей Пушкин высказался о будущем своего клиента — 32-летнего защитника Георгия Щенникова, который покинул ЦСКА по истечении контракта.

«Есть у него варианты? Пока в процессе, трансферное окно только начинается, все будет. Конкретно сказать ничего не могу. Есть варианты, о которых не хотелось бы разглашать. За рубежом есть интерес к Щенникову, но не было конкретных предложений. Когда определимся с новым клубом? Когда все карты сойдутся, тогда и будет понимание по новому клубу. Пока не могу твердо сказать, что он куда-то переходит», — приводит слова Пушкина Metaratings.ru.

Щенников находился в системе ЦСКА с 2003 года. В этом сезоне 32-летний защитник провел в РПЛ 3 матча и не отметился результативными действиями.