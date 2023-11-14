Агент Талаев назвал Ивича лучшим тренером первой части РПЛ

14 ноября, 22:44
Футбольный агент Андрей Талаев рассказал, кого считает лучшим тренером первой части чемпионата России.
«Лучший тренер первой части сезона? Конечно, Владимир Ивич. Команда показывает отличный футбол, находится в лидерах таблицы. С его приходом вообще «Краснодар» преобразился, у команды появился характер. Также могу отметить Ташуева и Юрана. Ташуев полностью изменил «Факел», с его приходом команда выглядит, как настоящий топ-клуб. А что касается Юрана, то никто не ожидал, что «Пари НН» будет так высоко. Он также проделывают отличную работу там», — приводит «РБ Спорт» слова Талаева.
После 15 матчей «Краснодар», который возглавляет Владимир Ивич, лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Пари НН» под руководством Сергея Юрана идет на 9-й позиции (21). «Факел» Сергея Ташуева располагается на 10-й строчке (19).