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14 ноября, 22:44

Агент Талаев назвал Ивича лучшим тренером первой части РПЛ

Алина Савинова
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Футбольный агент Андрей Талаев рассказал, кого считает лучшим тренером первой части чемпионата России.

«Лучший тренер первой части сезона? Конечно, Владимир Ивич. Команда показывает отличный футбол, находится в лидерах таблицы. С его приходом вообще «Краснодар» преобразился, у команды появился характер. Также могу отметить Ташуева и Юрана. Ташуев полностью изменил «Факел», с его приходом команда выглядит, как настоящий топ-клуб. А что касается Юрана, то никто не ожидал, что «Пари НН» будет так высоко. Он также проделывают отличную работу там», — приводит «РБ Спорт» слова Талаева.

После 15 матчей «Краснодар», который возглавляет Владимир Ивич, лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Пари НН» под руководством Сергея Юрана идет на 9-й позиции (21). «Факел» Сергея Ташуева располагается на 10-й строчке (19).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-talaev-ivich-luchshij-trener-pervoj-chasti-rpl/
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
Владимир Ивич
Сергей Ташуев
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