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7 февраля, 23:40

Агент Теймураз Лепсая рассказал, кто из российских игроков может перейти в европейский топ-клуб

Виктория Кравченко
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Агент Теймураз Лепсая назвал российских игроков, которые могут перейти в топ-клубы Европы.

На данный момент в европейских командах играет Алексей Миранчук. Нынешний сезон он проводит в аренде в «Торино», а права на него принадлежат «Аталанте». Также в Европе играет Александр Головин («Монако»).

— Считаю, что Сафонов может играть в топ-5. Еще Кузяев, вполне способен Баринов, при определенных обстоятельствах — Соболев, — отметил Теймураз Лепсая «РБ Сорту».

— Какие обстоятельства у Соболева вы имеете в виду?

— Если он будет готов пойти не в топ-команду, а начать с какой-то средней команды, то, возможно, он дорастет до какого-то большого клуба.

— Какой чемпионат лучше всего подойдет Сафонову?

— Мне кажется, что серия А была бы ему к лицу. У него футбольная школа похожа на итальянскую. В большинстве матчей он играет надежно, не авантюрно.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tejmuraz-lepsaya-sobolev-mozhet-igrat-v-top-5-evropejskih-chempionatov/
Александр Соболев
Матвей Сафонов
РПЛ
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