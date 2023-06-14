Агент Барриоса об интересе «Дженоа»: «Вильмар настроен продолжить карьеру в «Зените»

Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, Луис Фелипе Поссо в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе «Дженоа» к футболисту.

Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что итальянский клуб рассчитывает подписать 29-летнего колумбийца.

«Может, в «Дженоа» действительно заинтересованы в приобретении Барриоса. Однако никаикх предложений по Вильмару не поступало. Барриос настроен продолжить карьеру в «Зените», — сказал Поссо «СЭ».

В сезоне-2022/23 Барриос сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.