Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:45

Митрофанов сообщил, что новые легионеры не смогут приостанавливать контракты с клубами РПЛ

Алина Савинова
Telegram Дзен

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал о процессе переговоров с ФИФА по вопросу прекращения практики приостановки контрактов легионерами команд РПЛ.

«Рабочая группа продолжает свою работу. Согласно базовой договоренности, ни мы, ни УЕФА до итогового результата комментировать эту работу не будем. Но уже есть промежуточные успехи в текущем моменте. В частности, ФИФА ограничила определенным сроком период и количество тех легионеров, которые могли приостановить контракт с российскими клубами. Новые легионеры такой опцией воспользоваться не смогут», — приводит «РБ Спорт» слова Митрофанова.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от участия в турнирах под эгидами организаций. Позже ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостанавливать контракты в одностороннем порядке с российскими командами. Изначально данная опция действовала до 30 июня 2022 года, затем дважды была продлена — сначала до конца сезона-2022/23, а сейчас до 30 июня 2024-го.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gensekretar-rfs-novy-e-legionery-ne-smogut-priostanavlivat-kontrakty-s-klubami-rpl/
Футбол
РПЛ
РФС
Максим Митрофанов
УЕФА
ФИФА
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Федерация подводного спорта Украины лишена статуса национальной из-за фото с россиянкой
«Это какая-то сказка». Российский чемпион Барбашев вошел в историю с «Вегасом» и взял второй Кубок Стэнли
СМИ сообщили об очередях из желающих въехать в РФ украинцев и молдаван
В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по своим из-за конфликта
Наемники ВСУ захватили несколько дорогих особняков в районе Херсона
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Варданян: «Уровень фигурного катания без россиян упал сильно»
Егорян: «Обсуждать по двадцатому кругу наше отстранение бессмысленно»
Спортивный агент Ари Закарян высказался о том, что российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях
Моисеева: «Изоляция сказывается на российских прыжках в воду, и не в лучшую сторону»
Моисеева: «Все живут с надеждой, что все разрешится и нас допустят на Олимпиаду»
Моисеева надеется, что сборная России по прыжкам в воду выступит на Олимпийских играх-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Барриоса об интересе «Дженоа»: «Вильмар настроен продолжить карьеру в «Зените»

Ранджелович обратился к болельщикам «Урала» после ухода из клуба