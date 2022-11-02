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Агент защитника «Локомотива» Фассона допустил, что игрок вернется к тренировкам в январе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Илдемир Лопес, агент защитника «Локомотива» Лукаса Фассона рассказал о ходе восстановления футболиста от травмы.

В матче 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2) 21-летний бразилец получил разрыв крестообразных связок.

«Возможно, Лукас вернется в январе», — приводит «РБ Спорт» слова Лопеса.

Фассон перешел в «Локомотив» из «Атлетику Паранаэнсе» в июле нынешнего года. Футболист принял участие в 2 матчах железнодорожников и не отличился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-fassona-vozmozhno-lukas-vernetsya-v-yanvare/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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