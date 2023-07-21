Агкацев — об отношениях с Сафоновым: «Ненависти друг к другу нет»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с Матвеем Сафоновым.

— А у вас с Матвеем какие отношения?

— Хорошие. Никакой ненависти друг к другу нет, рабочие отношения. Когда играет он, я от души ему помогаю, и наоборот. Делимся наблюдениями на теории. Во вратарском коллективе хорошая атмосфера. У меня со всеми голкиперами были нормальные отношения.

— Учитывая статус Сафонова, реально его вытеснить из рамки?

— Конечно, с Матвеем тяжелее конкурировать из-за того, что он капитан, любимец города, лидер команды. Но я стараюсь об этом не думать — тренер дал понять, что мы равны и все зависит от нас. Поэтому я выкладываюсь на сто процентов в каждой игре в надежде, что тренерский штаб выберет меня.