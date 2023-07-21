Ахметов — о шансах на чемпионство «Краснодара»: «В тройке мы точно должны быть»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов рассказал, что думает о шансах команды на чемпионство в сезоне-2023/24.

— Будем стараться. В тройке мы точно должны быть, — цитирует Ахметова Sport24.

В РПЛ сезона-2022/23 краснодарский клуб занял шестое место, набрав 48 очков. Ахметов сыграл за «Краснодар» 27 матчей в прошедшем сезоне чемпионата России, отметившись в них двумя голами и шестью результативными передачами.