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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов рассказал, что думает о шансах команды на чемпионство в сезоне-2023/24.
— Будем стараться. В тройке мы точно должны быть, — цитирует Ахметова Sport24.
В РПЛ сезона-2022/23 краснодарский клуб занял шестое место, набрав 48 очков. Ахметов сыграл за «Краснодар» 27 матчей в прошедшем сезоне чемпионата России, отметившись в них двумя голами и шестью результативными передачами.
Сегодня, 21 июля, «Краснодар» сыграет с «Динамо» в первом туре РПЛ сезона-2023/24. Начало — в 19.00 мск.