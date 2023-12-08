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Сегодня, 16:30

«Ахмат» — «Ростов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Матч Премьер» покажет в прямом эфире игру «Ахмат» — «Ростов» 9 декабря в 16.25
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Бернард Бериша.
Бернард Бериша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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9 декабря «Ахмат» в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» примет «Ростов» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Ахмат» — «Ростов» пройдет в прямом эфире на канале «Матч Премьер». Начало — в 16.25 мск. Следить за ключевыми событиями игры РПЛ можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Ахмат» с 16 баллами занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров. «Ростов» с 20 очками находится на 10-й строчке.

Ранее, 7 декабря, стало известно, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пропустит встречу 18-го тура РПЛ с «Ахматом» из-за дисквалификации.

Чемпионат России по футболу: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».

Валерий Карпин
Футбол
ФК Ахмат
ФК Ростов
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