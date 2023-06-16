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Ахметов объяснил причины спада Сафонова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов ответил на вопрос о спаде голкипера команды Матвея Сафонова во второй части сезона.

«Скорее всего психологический спад. У всех такое бывает. Все переживают черные полосы, неудачные отрезки. Главное это преодолеть. Уверен, что Матвей отдохнет, наберется сил и начнет показывать свою лучшую игру», — приводит слова Ахметова IZ.ru.

Сафонов остался на скамейке «Краснодара» в матче суперфинала FONBET Кубка России против ЦСКА (1:1, пенальти 5:6). В стартовом составе быков вышел Станислав Агкацев.

До этого Сафонов совершил результативную ошибку в матче 30-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:2).

Источник: https://iz.ru/1529884/aleksei-fomin/khotim-byt-v-troike-prizerov-rpl-i-superfinale-kubka
Ильзат Ахметов
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
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