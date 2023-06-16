Ахметов рассказал о целях «Краснодара» на следующий сезон

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о целях команды на сезон-2023/24.

«Как всегда, хочется бороться за самые высокие места. Снова как минимум дойти до Суперфинала Кубка России и попасть в тройку призеров в чемпионате. Других целей у «Краснодара» нет. С такой инфраструктурой и потенциалом, как у нас, мы должны это сделать», — цитирует Ахметова IZ.ru.

«Краснодар» финишировал на шестом месте в турнирной таблице РПЛ в прошедшем сезоне. Кроме того, команда Владимира Ивича дошла до суперфинала FONBET Кубка России, в котором уступила ЦСКА (1:1, пенальти 5:6).