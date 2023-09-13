Акинфеев назвал троих вратарей, которых считает лучшими в мире

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью YouTube-каналу CSKA Podcast назвал лучших голкиперов мира.

— Сейчас я уже не собираю вратарские свитеры. Поменялся с теми, с кем хотел. Мне больше не надо. Есть две майки Касильяса — сборной Испании и «Реала». Майку «Реала» он мне даже подписал, я ее никогда не вывешиваю. Она, наверное, самая ценная. Есть свитера Буффона, Чеха. Каньисареса — легенды той «Валенсии». Один из моих любимых голкиперов нулевых. Есть майка Руя Патрисиу, когда он только начинал играть за сборную Португалии под 12-м номером. Свитер Сергея Ивановича Овчинникова у меня в бане висит по центру.

Тройка лучших голкиперов лично для меня? Не буду расставлять по местам. Назову Касильяса, Буффона и... Наверное, если брать последние лет 10, то выберу Яна Облака. Стабильность, харизма, надежность.