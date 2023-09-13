«Локомотив» не будет подавать апелляцию на решение КДК РФС по инциденту с Дзюбой и журналистом

В пресс-службе «Локомотива» ответили на вопрос «СЭ» о том, будет ли клуб подавать апелляцию на решение КДК РФС об условной дисквалификации нападающего на два матча РПЛ.

Ранее КДК РФС направил в «Локомотив» мотивировочную часть решения по инциденту с Дзюбой.

«Апелляцию на решение КДК мы подавать не будем. При этом футбольный клуб «Локомотив» не согласен с условной дисквалификацией Артема Дзюбы на два матча. Однако, получив мотивировочную часть решения КДК и принимая во внимание действующие нормы Дисциплинарного регламента, мы пришли к выводу, что в случае подачи апелляции добиться отмены именно условной дисквалификации не представляется возможным», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

16 августа КДК РФС дисквалифицировал Дзюбу на два матча РПЛ условно за угрозы в адрес журналиста. 34-летний форвард после матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1), в котором не играл из-за травмы, грубо ответил журналисту «РБ Спорт» на вопрос о результативности в начале сезона-2023/24.